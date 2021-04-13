رسميًا.. الانضباط توقف إمام عاشور لـ12 مباراة.. والزمالك يستأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، إيقاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك 12 مباراة، بناء على المقاطع المصورة التي ظهر بها أثناء توجيه السباب لعدد من رموز الأهلي.

ووفقًا للقرار الرسمي الصادر عن لجنة الانضباط، فإنها قامت بمراجعة المقاطع المصورة والتي وجه خلالها لاعبي فريق الشباب بالزمالك -في وجود عاشور- لسباب لرموز الأهلي بعد مباراة الفريقين بدوري الجمهورية.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف خمسة من لاعبي فريق 99 بالزمالك لمدة ثمان مباريات لكل لاعب على حدة، وذلك بناء على شكوى تقدم بها النادي الأهلي للجنة الانضباط ضد الفريق الأبيض بعد الواقعة.

كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري على إمام عاشور، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه للخماسي الآخر الموقوف من فريق الزمالك.

وأوضح اتحاد الكرة في ختام بيانه، أنه تلقى طلبًا من نادي الزمالك بالاستئناف مما سيؤدي بدوره إلى إيقاف العقوبة حتى النظر والبت فيه، حيث يحق للجنة الاستئناف اعتماد العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها.