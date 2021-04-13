مصدر يكشف لمصراوي حقيقة معاقبة كهربا بسبب برنامج رمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

‎أكد مصدر بالأهلي أنه لم يتم توقيع أي عقوبة مالية علي محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق بسبب مشاركته في برنامج رمضاني.

وظهر محمود كهربا ضيفا في برنامج رمضاني بعنوان "مقلب 5 نجوم".

‎وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الشركة المنتجه تواصلت مع النادي وارسلت خطاب رسمي طلبت فيه ما تريد وتوصلنا لإتفاق بشان هذا الامر.

‎وأضاف "وقت تصوير البرنامج كان كهربا يتدرب في جيم النادي وبعيداً عن الفريق بسبب تعرضه للإيقاف لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنية علي خلفية خلافه مع بيتسو موسيماني".

‎وأوضح "اذن اللاعب لا يشارك وهو طلب السماح له فليس هناك مشكلة في الأمر ولكن تلقينا عروض للاعبين أخرين عن برامج أخرى ولم نوافق لانهم مرتبطين بالمشاركة في المباريات".

‎وتابع "لو كان كهربا وقتها كان غير موقوفا بقرار من الجهاز الفني أعتقد انه كان سكيون صعباً الموافقة علي ظهوره في برنامج رمضاني".

‎واختتم "الثلاثي الذي سافرا لتصوير برنامج مع رامز جلال كان في وقت أجازة وتم سفرهم بطائرة خاصة للملكة العربية السعودية".

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومروان محسن في برنامج "رامز عقله طار".