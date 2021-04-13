مصدر يكشف لمصراوي حقيقة معاقبة كهربا بسبب برنامج رمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أكد مصدر بالأهلي أنه لم يتم توقيع أي عقوبة مالية علي محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق بسبب مشاركته في برنامج رمضاني.
وظهر محمود كهربا ضيفا في برنامج رمضاني بعنوان "مقلب 5 نجوم".
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الشركة المنتجه تواصلت مع النادي وارسلت خطاب رسمي طلبت فيه ما تريد وتوصلنا لإتفاق بشان هذا الامر.
وأضاف "وقت تصوير البرنامج كان كهربا يتدرب في جيم النادي وبعيداً عن الفريق بسبب تعرضه للإيقاف لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنية علي خلفية خلافه مع بيتسو موسيماني".
وأوضح "اذن اللاعب لا يشارك وهو طلب السماح له فليس هناك مشكلة في الأمر ولكن تلقينا عروض للاعبين أخرين عن برامج أخرى ولم نوافق لانهم مرتبطين بالمشاركة في المباريات".
وتابع "لو كان كهربا وقتها كان غير موقوفا بقرار من الجهاز الفني أعتقد انه كان سكيون صعباً الموافقة علي ظهوره في برنامج رمضاني".
واختتم "الثلاثي الذي سافرا لتصوير برنامج مع رامز جلال كان في وقت أجازة وتم سفرهم بطائرة خاصة للملكة العربية السعودية".
ومن المقرر أن يشارك الثلاثي محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومروان محسن في برنامج "رامز عقله طار".