استادات ترفع معدلات العمل وتعلن مواعيد افتتاح 16 فرعا لأندية سيتى كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، رفع طاقة العمل فى كل فروع أندية سيتى كلوب بعد دراسة مستفيضة لكل المعوقات والعراقيل التى انتابت تنفيذ بعض المشروعات ومن بينها الانتهاء من التجهيزات لعدد من فروع أندية سيتى كلوب، ما أدى إلى تأخر مواعيد الافتتاحات الرسمية.

وقالت شركة استادات في بيان رسمي :" إنها تدرك مدى الصعوبات التى واجهت الانتهاء من تنفيذ العمليات الإنشائية والتجهيزات اللازمة فى عدد من فروع أندية سيتى كلوب، خلال الفترة الماضية، ومن بينها انتشار جائحة فيروس كورونا، والمستمرة حتى الآن، وهى أمور خارجة عن إرادة الشركة، ومن ثم وضع مجلس الإدارة، على عاتقه الإسراع فى معدلات تنفيذ العمل، بكل الفروع، والالتزام بجدول زمنى واضح للانتهاء منها، سريعا".

وأعلنت استادات جدول مواعيد افتتاحات 16 فرعا من فروع أندية سيتى كلوب، مشددةً على التزامها بالجدول وفقا لرؤية شاملة، وخطة قوية، بما يُحدث نقلة نوعية وطفرة إنشائية واجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية، ينال رضا واحترام كل مواطن وضع ثقته فى أندية سيتى كلوب وقرر الاشتراك فى عضويتها.

والجدول الزمنى، لمواعيد الافتتاحات للفروع فى المدن والمحافظات المختلفة، يسير على النحو التالى: