كوكا يتحدث عن.. صدمة كورونا.. أفضل مواسمه.. ومستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال أحمد حسن "كوكا" لاعب منتخب مصر وألمبياكوس اليوناني، إن إصابته بفيروس كورونا كانت بمثابة "صدمة" بالنسبة له، مضيفًا أن هذا الموسم هو أحد أفضل المواسم في مسيرته.

وتُوج كوكا مؤخرا مع فريقه ببطولة الدوري اليوناني للموسم الثاني على التوالي، في المباراة التي شهدت مهاجم المنتخب الوطني ثنائية أمام الغريم باناثينايكوس في دربي الأعداء.

وخلال مقابلة صحفية مع "Red Champion"، قال كوكا: "أهدي الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم لوالدي والأشخاص المقربين مني، ولجميع أصدقائي ومشجعي أولمبياكوس".

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة مع النادي، كل شيء هنا رائع، المدرب وزملائي في الفريق".

وعن مستقبله مع الفريق اليوناني، قال: "أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لا أفكر في المستقبل على الإطلاق، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي أسعى لتحقيقها، أنا متعطش للمزيد".

وتابع: "على المستوى الفردي، أعتقد حقًا أنني قدمت موسم جيد، لا أعرف ما إذا كان هذا هو الأفضل بالنسبة لي خاصة وأنني لعبت مباريات أقل بسبب إصابتي بفيروس كورونا".

وواصل: "إذا كان لدي فرصة لخوض المزيد من دقائق للعب ربما كان هناك فرق أكبر مع المزيد من الأهداف، ولكن كما أقول دائمًا (الحمد لله) وكل ما يحدث في حياتنا يجب أن نكون ممتنين له.. نعم هذا أحد أفضل المواسم لي، لكنني أتطلع دائمًا إلى تسجيل المزيد".

وعن إصابته بفيروس كورونا، قال كوكا: "عندما علمت بإصابتي، كانت صدمة بالنسبة لي، لم أستطع تصديق ذلك في الوقت الذي حصلت فيه على النتائج، ومع ذلك ، اعتقدت أنه كان علي فقط قبول قدر الله لي".

وأتم: "كان علي التحلي بالصبر وأنتظر اللحظة التي يسير فيها كل شيء على ما يرام، لقد كان وقتًا صعبًا في حياتي لأنني لم أكن أعرف إذا كنت سألعب كرة القدم مرة أخرى أم لا".