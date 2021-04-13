يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العربي والكويت في الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم 13-4-2021، لحساب الجولة العاشرة.

تسلط الأضواء على استاد صباح السالم، حيث يستضيف العربي نظيره الكويت، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الكويتي stc، بعد توقف طويل للنشاط الرياضي دام لمدة شهر، لظروف اسثنائية تتعلق بالإجراءات الاحترازية الصحية.

ويحتل نادي العربي جدول ترتيب الدوري الكويتي stc برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، وتعادلين، ولم يعرف الخسارة بعد هذا الموسم.

بينما يتواجد نادي الكويت في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 17 نقطة، حيث فاز في 4 مناسبات، وتعادل في 5، ولم يخسر أي مباراة هو الآخر.

جدير بالذكر ان مباراة الدور الأول بين العربي والكويت، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم فيصل زايد الحربي لنادي الكويت في النتيجة، قبل أن يتعادل “سلمان العوضي” للأخضر.

وتنقل مباراة العربي والكويت على قناة الكويت الرياضية، بصوت المعلق الرياضي الكويتي “بدر شداد”، كما تنقل على قناة الكأس القطرية 2.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العربي والكويت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية والكويت.

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