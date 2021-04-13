الميركاتو الصيفي 2021 | رغم أولوية يوفنتوس.. وكيل أعمال أجويرو يطير إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل أعمال نجم مانشستر سيتي “سيرخيو أجوير”، سافر إلى برشلونة اليوم الثلاثاء، من أجل فتح باب المفاوضات مع النادي الكتالوني بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي 2021.

وأعلن نادي مانشستر سيتي بالفعل عدم تجديد عقد سيرخيو أجويرو، ليرحل بعد نهاية الموسم الحالي، وبدأ وكيل أعماله “هيرنان ريجويرا” البحث عن وجهة مقبلة تليق بموكله.

ويمتلك نادي يوفنتوس الإيطالي زمام الأمور في صفقة التعاقد مع أجويرو بسبب العرض الضخم الذي تقدم به النادي الإيطالي، والذي بمقتضاه سيحصل الكون على 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وبعقد سيمتد لموسمين.

وتقول وسائل الإعلام الإسبانية أن حلم سيرخيو أجويرو هو ارتداء قميص برشلونة، ومزاملة صديقه الشخصي ليونيل ميسي، ولكن راتب اللاعب سيشكل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة لن يوافق على دفع راتب ضخم للتعاقد مع أجويرو، لأن النادي سيضطر إلى خفض رواتب لاعبيه بداية من الموسم المقبل، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن فكرة برشلونة هي إقناع سيرخيو أجويرو عن طريق دفع راتب سنوي ثابت، بالإضافة إلى وضع بنود أخرى تسمح بزيادة راتبه حال تحقيقه الأهداف المرجوة مع النادي الكتالوني.