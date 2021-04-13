الدوري المغربي | التونسي لسعد الشابي مدرباً جديداً لنادي الرجاء خلفاً لجمال السلامي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي التعاقد مع التونسي “لسعد الشابي” كمدرب جديد للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لجمال السلامي.

وجاء إعلان حامل لقب الدوري المغربي، عن تعاقده مع مدرب الاتحاد المنستيري التونسي السابق عبر موقعه الرسمي على الانترنت، بعقد يمتد لنهاية الموسم مع إمكانية التجديد في حال تحقيق الأهداف المتفق عليها.

وجاء في البيان الرسمي: “تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع المدرب التونسي لسعد الشابي لنهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التجديد. تمنياتنا بالتوفيق لمدربنا الجديد في الاستحقاقات والبطولات القادمة للفريق”.

ولم تعلن إدارة نادي الرجاء عن قيمة العقد الذي يربطها مع المدير الفني التونسي، إلا أن وسائل الإعلام المغربية حدد مبلغ 18 ألف دولار، راتباً شهرياً للمدرب لسعد الشابي مع النسور الخضر.

هزيمة الوداد كلفت السلامي منصبه

انفصل نادي الرجاء خلال الأسبوع الماضي عن مدربه المغربي جمال السلامي، بعد تقديم هذا الأخير للإستقالة، تجاوباً مع رغبة جماهير النسور الخضر.

وتعالت أصوات جماهير نادي الرجاء مطالبة بتنحي جمال السلامي من تدريب الفريق، مباشرة بعد الهزيمة التي مني بها الفريق أمام غريمه التقليدي الوداد البيضاوي ضمن بطولة الدوري المغربي inwi، الشيء الذي كلفه الصدارة لصالح الأحمر.

وكان بطل كأس الأمم الافريقية للمحلين 2018 مع المنتخب المغربي “جمال السلامي” قد نجح في قيادة الرجاء البيضاوي لتحقيق لقب البطولة المغربية في الموسم الماضي 2019/2020، بعد غياب دام لسبع سنوات.

ونجح السلامي أيضاً في قيادة الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، قبل الخروج على يد الزمالك المصري، كما بلغ الفريق نهائي البطولة العربية للأندية “كأس محمد السادس”، ليواجه الإتحاد السعودي في موعد سيحدد لاحقاً.

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