يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 13-4-2021، لحساب إياب دور ربع النهائي.

يستعد تشيلسي للمشاركة في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ 2014، بعد فوزه بنتيجة (2-0) في ذهاب ربع النهائي على بورتو في المباراة التي أقيمت على ملعب إشبيلية الإسباني “رامون سانشيز بيزخوان”، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في إنجلترا والبرتغال.

ويستقبل نفس الملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، مباراة الإياب اليوم بين تشيلسي وبورتو، وسيسعى البلوز إلى تمديد سلسلة اللاهزيمة في دوري ابطال اوروبا إلى تسع مباريات، حيث فاز في 7 مناسبات، وتعادل مرتين.

ويدخل تشيلسي مباراة بورتو الليلة بصفوفٍ مكتملة، بغض النظر عن غياب لاعب الوسط الكرواتي “ماتيو كوفاسيتش”، بسبب الإصابة.

على الجهة المقابلة، يحتاج بورتو إلى معجزة من أجل تحقيق الريمونتادا لخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لأول مرة منذ موسم 2003/2004، الذي حقق فيه اللقب آنذاك على حساب موناكو الفرنسي.

وخسر بورتو خمس مرات من آخر 7 مواجهات ضد الفرق الإنجليزية، وشهدت كل تلك الهزائم خسارة الفريق البرتغالي بفارق هدفين أو أكثر.

بث مباشر تشيلسي وبورتو

وتنقل مباراة تشيلسي وبورتو على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

ويدير مباراة تشيلسي وبورتو الحكم الفرنسي “كليمن توربان”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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