ماذا قال يورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول الحاسمة أمام ريال مدريد؟

ظهر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تحدث فيه عن مواجهة ريال مدريد الحاسمة في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، والتي ستقام غدًا الأربعاء على ملعب آنفيلد روود.

وكان ليفربول قد خسر مباراة الذهاب أمام ريال مدريد على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وصرح يورجن كلوب أن خطة ليفربول لمباراة الغد أمام ريال مدريد، هي الظهور بشخصية الفريق الحقيقية، مؤكدًا إمكانية العودة في النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي.

وقال يورجن كلوب: “نحن متأخرون بنتيجة 3-1، لا يوجد لدينا الكثير لنخسره. تظهر النتيجة أنهم كانوا أفضل منا، لكن هناك شوط ثاني وسنحاول العودة”.

وأضاف: “ريمونتادا؟ كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن، نحن نعرف ذلك. نتحدث عن النتائج ولكن الأداء أهم بكثير بالنسبة لي. علينا أن نلعب بطريقتنا، من المهم أن تدافع على أعلى مستوى لديك حتى تواجه الجودة التي يمتلكها ريال مدريد”.

وتطرق يورجن كلوب للحديث عن مباراة الكلاسيكو، قائلًا: “ريال مدريد تمكن من الفوز على برشلونة مما يعني أنهم يحظون بأوقات جيدة”.

واستطرد: “يملك فريق ريال مدريد بعض من أعظم المواهب التي تلعب كرة القدم في العالم اليوم، هذه ليست مفاجأة بل هذا ما يفعله ريال مدريد، لذلك لكي تتفوق على جانب مثل هذا يجب عليك السعي دومًا لتقديم أداء مثالي”.

وتابع: “للتغلب على ريال مدريد عليك الدفاع على أعلى مستوى لديك، الهدف الأول الذي سجلوه في شباكنا كان خير مثال على ذلك، التمريرة والإستلامة والإنهاء كانت رائعة للغاية”.

كروس موهوب ولطيف، ولم اتفاجأ بمستوى فينيسيوس

وأشاد يورجن كلوب بالإضافة الرائعة التي يقدمها مواطنه “توني كروس” مع ريال مدريد، حيث قال: “لقد كان أحد أكبر المواهب في كرة القدم الألمانية لوقت طويل للغاية، هو لاعب رائع منذ أن كان صغيرًا حقًا. كان ريال مدريد شجاعا بالتعاقد معه، هو ليس كبيرًا ولا زال لديه الكثير ليقدمه. هو شخص لطيف جدا كذلك”.

كما أثنى على موهبة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور:

“لم أتفاجأ مما قدمه فينيسيوس جونيور في الذهاب، هو لديه موهبة رائعة. الكل يعرف ذلك من قبل لكنه تطور. علينا منع وصول التمريرات إليه وهذه مهمة كبيرة”.