الامارات | العنبري: كايو البديل المثالي لتعويض غياب سواريز في "أبطال آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: كايو البديل المثالي لتعويض غياب سواريز في "أبطال آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن "الشارقة أغلق صفحة الدوري المحلي، وكل تركيزنا حاليا على بطولة دوري ابطال آسيا". ويستهل الشارقة غدا البطولة بلقاء القوة الجوية العراقي. وتابع في المؤتمر الصحافي: الشارقة يواجه منافسا قويا مثل القوة الجوية، الذي لم يخسر في آخر 16 مباراة خاضها في الدوري العراقي. وأضاف: هدفنا الأول هو الفوز، رغم صعوبة المواجهة.

ووصف البرازيلي كايو لوكاس بأنه البديل المثالي لتعويض غياب مهاجم الفريق ويلتون سواريز. وقال: على الرغم من أن الفريق سيفتقد سواريز، إلا أننا وضعنا الأسلوب المناسب لتعويض غيابه، وقد جربنا ذلك في مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس، إذ لعبنا بطريقة جديدة بتغيير مركز كايو، وقد منحنا الحل الذي كنا نبحث عنه". وأضاف العنبري" تراجع نتائج الفريق في الدوري لن يؤثر على مسيرة الفريق في البطولة الآسيوية".

بدوره أكد مدرب القوة الجوية أيوب أدويشو أن هدف فريقه هو الإستمرار في التألق في المسابقات الآسيوية والإستفادة من الخبرة التي حصل عليها في هذه البطولات من خلال الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات، واصفا في مؤتمر صحافي المباراة بالمهمة باعتبارها أولى مباريات الفريق في هذه التصفيات وتجمعه بالفريق المستضيف للبطولة.

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