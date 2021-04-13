شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كيف تطور كنز سموحة مع أحمد سامي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ أيام أعلن نادي سموحة السكندري عن إعارة هدافه حسام حسن إلى فريق أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم الحالي بمقابل مالي وصل إلى مليون دولار وهو ما يتخطى 15 مليون جنيه مصري.

ويستعد نادي سموحة لفتح المزاد على حسام حسن في مطلع الموسم المقبل لبيعه لأحد أندية القمة في الدوري الممتاز بعدما دخل اللاعب الدولي صاحب الـ27 عاماً دائرة اهتمامات الأندية الكبرى وكان على وشك الرحيل للزمالك في شهر يناير الماضي.

وبات حسام حسن بمثابة كنز فريق سموحة الذي يجلب له الملايين في الفترة الحالية ولكن كيف تطور حسام حسن في الفترة الأخيرة وتحديداً مع قيادة المدير الفني للفريق أحمد سامي؟

حسام حسن شارك مع أحمد سامي كمدرب خلال 23 مباراة بواقع 2012 دقيقة وهو أكثر مدير فني منح اللاعب دقائق المشاركة واعتمد عليه بشكل مميز ومنحه الثقة كهداف أساسي للفريق السكندري.

أحمد سامي هو أكثر مدير فني نجح حسام حسن في هز الشباك معه بواقع 12 هدف في 23 مباراة بخلاف صناعته هدف لزملاءه.

وأصبح حسام حسن متصدراً لترتيب هدافي الدوري لأسابيع طويلة برصيد 8 أهداف قبل أن ينتزع أحمد سمير جناح الطلائع اللقب منه في الجولة الماضية للدوري الممتاز.

بصمات سامي كانت واضحة في تطوير مستوى حسام حسن على مستوى التحركات الفردية والأداء الجماعي مع زملاءه خاصة أن هجوم سموحة أصبح متواجداً بقوة في المنتخبات الوطنية بعد انضمام حسام والجناح الأيمن مصطفى فتحي للمنتخب الأول بجانب انضمام أحمد عبدالقادر الجناح الأيسر للمنتخب الأولمبي.