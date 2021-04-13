شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد حكم أزمة «رونالدو» من بطولة «يورو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بالاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن الحكم المساعد ماريو ديكس، الذي لم يحتسب هدفا شرعيا للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة صربيا بتصفيات كأس العالم، لن يشارك في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) هذا الصيف.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يدخل الحكم يان دي فرايس بدلا منه، في طاقم التحكيم الهولندي الذي سيقوده داني ماكيلي.

ويأتي قرار الاستغناء عن ديكس بعد 3 أسابيع من اللعبة التي شهدتها مواجهة صربيا والبرتغال، والتي لم يحتسب بسببها هدفا شرعيا لرونالدو، كان ليغير نتيجة المباراة للفوز.

ولا تطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، لهذا فكان القرار نهائيا.

بعدها تلقى رونالدو بطاقة صفراء من الحكم الرئيسي على اعتراضاته، وحين انتهت المباراة ألقى النجم البرتغالي بشارة القيادة على أرض الملعب.

وبعد 3 أيام أبلغ الحكم الرئيسي مساعده أنه سيستبدله، لأنه لم يعد واثقا في التعاون معه، كما قال ديكس بنفسه في تصريحات صحفية في هولندا.