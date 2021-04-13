شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يثق فى التعاقد مع مبابى وهالاند.. والأولوية للفرنسى هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن ريال مدريد يثق في قدرته على حسم صفقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لصالحه سواء في الصيف المقبل، أو صيف 2022.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال لريال مدريد والعديد من عمالقة أوروبا، بعد المستوى المذهل الذي قدمه مع دورتموند سواء في البوندسليجا أو دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد واثق من الفوز بصفقة هالاند في النهاية، حتى مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأضاف التقرير، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يعتمد على العلاقات المميزة التي تجمعه بمسؤولي دورتموند، من أجل حسم صفقة المهاجم النرويجي الشاب.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يسعى للجمع بين الثنائي كيليان مبابي وهالاند، إلا أن الأولوية هذا الصيف لمهاجم باريس سان جيرمان، على أن ينضم هالاند في الصيف الحالي أيضا، لو سارت الأمور كما يريد الريال من الناحية المادية، أو في الصيف المقبل.

وكانت تقارير قد أفادت بأن دورتموند يرغب في الحصول على 150 مليون يورو هذا الصيف، نظير بيع هالاند، في الوقت الذي يملك فيه اللاعب شرطا جزائيا يمنحه حق الرحيل مقابل 75 مليون يورو، ولكن يسري تفعيله في صيف 2022.