شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يبكي على الهواء: «مش محظوظ في أصحابي.. وأولهم ياسر ‏رضوان»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تأثره الشديد بكلمات المدح التي قالها عنه هشام حنفي زميله السابق بالملاعب.

ودخل محمد عمارة في نوبة بكاء شديدة خلال حلوله ضيفاً على الاعلامي سيف زاهر في قناة أون تايم سبورتس قائلاً:«ماليش حظ في أصحابي».

وأكمل:«زعلان من أصحابي وأولهم ياسر رضوان، كنا بنام على سرير واحد وأكلنا عيش وملح سوا».

وعن مسيرته مع الأهلي قال:«لم أندم على العودة للنادي الأهلي ولا يُمكن لأحد أن يندم على اللعب للنادي الأحمر العريق، ولكن كان بإمكاني تأجيل قرار العودة من الاحتراف».