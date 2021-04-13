شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب ماركينيوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد بيان فريق باريس سان جيرمان فترة غياب قائدة البرازيلي ماركي ماركينيوس عن الملاعب بمدة 12 وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة بايرن ميونخ الالماني في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان صاحب ال26 عام تعرض لإصابة في قوية في لقاء الذهاب أمام النادي البافاري غادر على أثرها الملعب بعد أن قدم أداء رائع وسجل هدف في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2.

وسيعاني النادي الباريس من مشكلة في وسط الميدان بسبب غياب ماركينيوس بالإضافة إلى اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني خوان بيرنات.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يعيش أوقات رائعة ويقدم مستوى متميز محلياً وقارياً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو.