شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية فحص كورونا شرط حضور مواجهة السيتي وتوتنهام في نهائي كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُعلن البروتوكول الخاص بحضور المشجعين في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يوم 25 أبريل الجاري، بين مانشستر سيتي وتوتنهام.

وسيكون على المشجعين الراغبين في حضور المباراة المقررة بستاد ويمبلي، تقديم نتائج سلبية لفحوص فيروس كورونا المستجد، على أن تكون أجريت خلال 24 ساعة فقط قبل المباراة.

وسيجرى السماح بحضور ألفي مشجع فقط لكل من فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث نشر الناديان الثلاثاء، البروتوكول الذي يفترض بالمشجعين اتباعه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويحتاج المشجعون إلى إرسال نتائج فحوص «بي.سي.آر» في أقرب وقت ممكن من المباراة، وكذلك إجراء اختبار آخر خلال 5 أيام بعد المباراة.

كذلك سوف يلزم المشجعون بالتوجه إلى موقع جانبي، لإجراء الفحوص قبيل بداية المباراة.

ويشترط ظهور نتائج سلبية لذلك الاختبار السابق للمباراة من أجل الدخول إلى الاستاد وكذلك استخدام وسائل النقل العامة المخصصة للنقل من الشمال الغربي إلى لندن.