شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: سنقاتل أمام ريال مدريد.. وهدف محمد صلاح في الذهاب سيصنع الفارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندي روبرتسون، لاعب ليفربول، أن فريقه عليه تقديم أداء أفضل من لقاء الذهاب، إذا ما أراد قلب النتيجة أمام ريال مدريد مساء الأربعاء، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول المباراة الأولى بين الفريقين بنتيجة 1-3 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل ريال مدريد، ويجب عليه الفوز بهدفين نظيفين، من أجل بلوغ دور الأربعة.

وقال روبرتسون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «ما زلنا في المسابقة، ربما لا يمنحنا كثيرون أمل التأهل، لكننا نؤمن بقدرتنا على تقديم أداء أفضل، وهو ما يمنحنا فرصة للقتال، يجب أن نؤدي بشكل أفضل، نحتاج لأن نضع الضغط على فريق خبير ونرى كيف يمكنه التعامل مع ذلك».

وتحدث روبرتسون عن أهمية الفوز الذي حققه ليفربول على أستون فيلا، قبل موقعة ريال مدريد، «سلسلتنا على أرضنا لم تكن جيدة منذ البوكسينج داي، فقدنا النقاط وتعرضنا للهزائم، الفوز الأول في العام الجديد يحدث فرقا دائما، سنمر بشعور جيد غدا عندما ندخل الملعب، كثير من الثقة، ولا شيء لنخسره».

وأضاف، «خاب أملنا الأسبوع الماضي، لم نختبئ وراء ذلك، كانت هناك ثلاثة أهداف سهلة يمكن تفاديها، الهدف على أرض الخصم يعتبر إضافة، منحنا أنفسنا فرصة من خلاله، الأمر يتعلق بنا لاستغلال هذه الميزة، البعض يستبعدنا ويجب أن نغير ذلك، وأن نتحلى بالإيجابية قدر الإمكان، بالنظر إلى لاعبيهم في المقدمة، لديهم الجودة، أظهروا ذلك الأسبوع الماضي، الجناحان لعبا بشكل جيد، وبنزيما واحد من الأفضل في العالم، الأمر يتعلق بمحاولة إبقائهم خارج الأجواء، لا أعتقد أننا أظهرنا أننا جيدون دفاعيا في تلك الليلة».