شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: أبقى مجنون لو رفضت عرض بيراميدز لرمضان.. ومعلول مكنش يقدر يقعدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عمارة، نجم الأهلي الأسبق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، لم يتعرض للظلم داخل القلعة الحمراء«.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تلفزيونية :«رمضان صبحي، لم يتعرض للظلم داخل النادي الأهلي، وهو المسؤول عن قرار إنتقاله لصفوف بيراميدز»، لافتا إلى أن «كل لاعب ينظر للأمور وفقًا لمصلحته».

وأضاف :«ابقى مجنون لو رفضت عرض بيراميدز لرمضان صبحي»، مضيفًا :«اللاعب بالتأكيد يرغب في تأمين مستقبله خاصة أنه زملاءه في المنتخب يحصلون مقابل مالي كبير، لذلك فضل الإنتقال لبيراميدز».

وأشار إلى أنه «قدمت إعتذار للتونسي على معلول، ظهير أيسر الأهلي، بشأن هجومي عليه في الفترة الماضية»، موضحًا أنه «لم أقصد على الإطلاق توجيه أي إساءة للاعب».

وواصل :«لو بلعب حاليًا على معلول، مكنش يقدر يقعدني على الدكر، أنا كنت لاعب جامد».