شكرا لقرائتكم خبر عن روبنسون: وست بروميتش سيقاتل حتى النهاية للبقاء في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب كالوم روبنسون، مهاجم فريق وست بروميتش ألبيون، زملاءه بمواصلة أداءهم الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الـ 7 المتبقية من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان وست بروميتش قد حقق فوزين متتاليين للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما اكتسح تشيلسي بنتيجة 5- 2 الأسبوع الماضي، ثم فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-0 أمس الاثنين.

وقال روبنسون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «كان مهما للغاية بالنسبة لنا أن نحقق ذلك الفوز على تشيلسي، وتحقيق فوز آخر على ساوثهامبتون، هذه المرة الأولى في الموسم الجاري التي نحقق فيها فوزين متتاليين».

وتابع روبنسون: «لقد شدد المدرب سام ألاردايس على ضرورة وأهمية تلك المباريات لنا، نتائج هذه المرحلة لم تأت في صالحنا، لكننا كنا نعلم جيدا أنه علينا الفوز من أجل الحفاظ على آمالنا، ولحسن الحظ فعلنا ذلك، سنواصل القتال حتى النهاية».

ويحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر «قبل الأخير» برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف فولهام صاحب المركز الثامن عشر، وبفارق 8 نقاط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع عشر البعيد عن مراكز الهبوط.