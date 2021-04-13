شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو غاضب بسبب رفض ريال مدريد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية وإعلامية إسبانية، عن سرغضب كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما قام رونالدو بخلع قميص اليوفي وألقاه أرضا، عقب نهاية مباراة جنوى، كما وجه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، في محاولة منه لإنهاء حالة الغضب التي تسيطر عليه، ثم ذهب للاستحمام ورحل في صمت.

ووسط الجدل المثار حول مستقبله في يوفنتوس اكدت التقارير الصحفية والإعلامية الإسبانية، أن أحد أسباب الحالة المزاجية السيئة لرونالدو في الفترة الأخيرة، رغبته في العودة إلى ريال مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو مهووس بالعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، ومستعد لتقديم أقصى ما لديه للعب مع الميرنجي من جديد، كما كشفت أنه في المقابل فإن مسؤولي ريال مدريد أغلقوا الباب تماما أمام عودة رونالدو، ويرون أن مرحلته في النادي الملكي انتهت بالفعل.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت في وقت سابق أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض اللاعب على ريال مدريد، لكن الأخير رفض الصفقة.