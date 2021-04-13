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أشرف صبحي: «عمرنا ما هنيجي على الزمالك»

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معاذ عبد المنعم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستظل داعمة لنادي الزمالك وجميع الأندية الشعبية.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات إذاعية :«عمرنا ما هنيجي على نادي الزمالك، دورنا هو المحافظة على كيان نادي الزمالك، ونحاول بقدر الإمكان أن نساعده»، مضيفًا :«الوزارة وقفت بجوار القلعة البيضاء، عندما كان هناك حجوزرات مالية كبيرة على النادي في الفترة الماضية».

وأضاف :«أحترم مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، مؤكدًا أنه أحدث طفرة إنشائية داخل النادي»، مضيفا :«أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الزمالك السابق من الوعكة الصحية التي يمر بها».

وأوضح :«وزارة الشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، ودعمت جميع الأندية الجماهيرية، خلال الفترة الماضية»، مشيرًا:«وقفنا مع الأهلي في فترة من الفترات ولم نتخل عنه».

وواصل :«في أزمة ، دعمنا جميع المؤسسات ، وذلك بعد النقاش مع مجلس الوزراء»، مضيفًا:«وزارة الرياضية ستظل تدعم الأندية لامتى، يجب على مجالس إدارات الأندية أن يبحثوا عن تنمية مواردهم».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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