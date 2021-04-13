شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: لا افكر فى المستقبل واشعر بسعادة فى أولمبياكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن «كوكا»، مهاجم منتخب مصر، أن عقلية فريقه أولمبياكوس هي كلمة السر ومعيار التفوق لصالحه على حساب باقي الأندية اليونانية.

وقال كوكا في حواره لصحيفة (red champion) اليونانية، إن لاعبي أولمبياكوس يدخلون كل مباراة من أجل الفوز ويظهرون شخصيتهم القوية من أجل تحقيق الألقاب.

وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة في أولمبياكوس، كل شيء هنا رائع، نملك فريقا ممزًا، والمدرب يتعامل معنا بأسلوب مناسب».

وعن إمكانية رحيله عن أولمبياكوس، قال كوكا إنه سعيد في الفترة الحالية بالتواجد في صفوف عملاق اليونان، ولا يفكر في المستقبل إطلاقا، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب إنجازها، موضحًا أن التفاني والمثابرة سر نجاح أولمبياكوس.

وأكد أنه حظى بموسم جيد وربما يكون الأفضل رغم أنه لعب في أوقات أقل بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو ما أثر على معدلات أهدافه متمنياً تسجيل المزيد من الأهداف.

وتحدث كوكا عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا، «كانت صدمة بالنسبة لي، الطبيب أخبرني أنه يجب ابتعادي عن كرة القدم لفترة، كان على الصبر وخاصة أنها كانت الفترة الأصعب في حياتي، ولكنني عدت بعد شهرين من الغياب والجميع ساندني وخاصة زوجتي».

وأثنى كوكا على المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق أولمبياكوس، قائلا، «إنه رجل جيد للغاية ومدرب رائع وعملت معه من قبل في البرتغال».