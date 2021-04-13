شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يبحث عن «ريمونتادا» تاريخية أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب أنفيلد، لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزى مع ريال مدريد الإسبانى، في إطار إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويبحث فريق ليفربول، تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، عن تحقيق «ريمونتادا» تاريخية بالفوز على النادى الملكى بفارق هدفين، حتى يتمكن من الصعود إلى دور نصف النهائى، وذلك بعدما تعرض للخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دى ستيفانو، الأسبوع الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى رفاق الفرعون المصرى محمد صلاح لمواصلة الانتصارات أمام الميرنجى، وذلك بعدما نجح في تحويل تأخره أمام أستون فيلا، للفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب بجانب القائد جوردان هيندرسون، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:أليسون بيكر، في حراسة المرمى، خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون، خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابيانو، فينالدوم، خط الهجوم: ساديو مانى، فيرمينيو، محمد صلاح.

كريم بنزيما - صورة أرشيفية

في حين يسعى النادى الملكى، تحت قيادة زين الدين زيدان، لمواصلة عروضه القوية التي يقدمها في الفترة الماضية والتى كان آخرها فوزه في «كلاسيكو الأرض» على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضى، ضمن مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الإسبانى.

ويطمح ريال مدريد في تحقيق الفوز على ليفربول أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، حتى يتأهل إلى الدور قبل النهائى، خاصة في ظل رغبته في حصد لقب البطولة.

ويعانى الميرنجى من الغيابات خلال مباراة اليوم، حيث سيغيب عن الفريق بعض النجوم، على رأسهم القائد سيرجيو راموس، والظهير الأيمن دانى كارفخال، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى صانع الألعاب البلجيكى إيدين هازارد، الذي يستكمل تأهيله لاستعادة لياقته البدنية، للمشاركة بشكل طبيعى بعد غيابه لفترة طويلة، والمدافع الفرنسى رافائيل فاران بسبب إصابته بفيروس كورونا.

محمد صلاح - صورة أرشيفية

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، في حراسة المرمى، خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، ميندى، مارسيلو، خط الوسط: تونى كروس، كاسيميرو، مودريتش، خط الهجوم: فينيسيوس، كريم بنزيما، أسينسيو. كما سيلتقى فريق بوروسيا دورتموند الألمانى مع مانشستر سيتى الإنجليزى، في التاسعة مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار إياب دور الثمانية للبطولة. ويطمح فريق بوروسيا دورتموند تحت قيادة إيدين تيرزيك، لتحقيق الفوز بالمباراة بفارق هدف، لكى يتأهل إلى الدور قبل النهائى للبطولة، وذلك بعدما تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في حين يكفى فريق المان سيتى، بقيادة الإسبانى بيب جوارديولا، الخروج بالتعادل بأى نتيجة لكى يتأهل إلى الدور القادم للبطولة.