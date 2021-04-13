شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن الكأس بمواجهة النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه أمام النصر في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

يعانى الأهلى من كثرة الغيابات بعدما طالت الإصابات عددًا من لاعبيه خلال الفترة الماضية، وانضم للقائمة محمد الشناوى حارس المرمى بعدما غاب عن التدريبات الجماعية أمس الأول بسبب اشتباه إصابته بكورونا، وأجرى أشعة جديدة للتأكد من إصابته بالفيروس، بجانب غياب الظهير الأيمن محمد هانى والظهير الأيسر على معلول ولاعب الوسط حمدى فتحى والمدافع ياسر إبراهيم والنيجيرى جونيور أجايى.

ورغم الغيابات وإيقاف حسين الشحات، فإن الأهلى سيخوض المباراة بروح معنوية عالية بعدما تأهل إلى دور الثمانية في دورى أبطال إفريقيا ليواصل رحلة الدفاع عن اللقب. ومن المنتظر أن يمنح بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى راحة لمجموعة من اللاعبين الأساسيين، خاصة أنه يعانى من إرهاق وإصابة أكثر من لاعب مهم وسيخوض سلسلة مباريات متتالية في فترة قصيرة، أبرزها لقاء القمة أمام الزمالك المقرر يوم 18 إبريل الجارى.

بيتسو موسيماني - صورة أرشيفية

وركز على تدريبات الكرة خلال المران الأخير على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

وحرص موسيمانى على تنفيذ بعض الجمل الخططية خلال التدريبات الأخيرة للفريق حيث أجرى تقسيمة في منتصف الملعب، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحذر المدرب اللاعبين من التهاون والاستهتار في اللقاء وطالبهم بالجدية من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على البطولة.

وطالب اللاعبين بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وذلك من خلال حديثه معهم خلال المران.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: على لطفى، في حراسة المرمى، ورامى ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكه‍ام، وأكرم توفيق وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يرفع النصر، بقيادة سيد عيد، شعار التحدى أمام حامل لقب الكأس، وذلك أملًا في تحقيق المفاجأة بالإطاحة بالأهلى، فضلًا عن كون لقاءات الكأس تشهد مفاجآت عديدة على مدار تاريخ المسابقة.

وينتظر أن يخوض النصر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد جمال، في حراسة المرمى، وأحمد سعيد أوكا وحسن حسين مرادو، وأسامة الليبى وريمون مانجا وأحمد خليل كالوشا وأدهم حامد ومحمد عبدالناصر أوشا وأحمد حسين وبابا إبراهيم وأحمد الصعيدى.