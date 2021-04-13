شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق مثيرة تضيء سماء موقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيواجه بايرن ميونيخ مهمة صعبة تتمثل في التغلب على الخسارة 3-2 في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

مع استمرار تزايد الإصابات لبايرن ميونيخ، يواجه فريق هانسي فليك المزيد من التحديات. لن يكون روبرت ليفاندوفسكي متاحًا مع سيرج جنابري ونيكلاس سولي. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ليون جوريتسكا قد يكون أيضًا من بين أولئك الذين لم يشاركوا في مباراة بايرن ميونيخ أمام أثرياء باريس بسبب الإصابة.

مع كثرة الإصابات، سيتعين على فليك الاعتماد على لاعبيه النجوم الآخرين مثل توماس مولر وجوشوا كيميتش. ومع ذلك، شارك كل من هؤلاء اللاعبين 90 دقيقة كاملة أمام يونيون برلين يوم السبت ولن يكونا متقدمين تمامًا في مباراة الثلاثاء. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بايرن ميونخ قادرًا على خوض مباراة الإياب على الرغم من عدم وجود لاعبين مهمين في فريقهم وعدم راحة بعضهم.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 10 أرقام خلال هذه الموقعة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ..

1- حقق باريس سان جيرمان فوزًا 3-2 في مباراة الذهاب خارج ملعبه على بايرن ميونيخ، بينما فاز في جميع مبارياته الأربع السابقة التي استضاف فيها الفريق الألماني في المسابقة الأوروبية (جميعها في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1994 و 2017).

2- يتطلع بايرن ميونيخ إلى التقدم من مواجهة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب لأول مرة منذ 2014-15 (ضد بورتو في ربع النهائي) - تم إقصاء الفريق الألماني في كل من آخر أربع مباريات عندما خسر مباراة الذهاب، مع وصول الأربعة جميعًا في مواسم متتالية بين 2014-15 و 2017-18.

3- منذ بداية موسم 2003-04، كان إجمالي تسديدات باريس سان جيرمان البالغ 31 تسديدة في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ هي الأكثر في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

4- تمكن ثلاثة فقط من آخر 50 فريقًا خسروا مباراة الذهاب على أرضهم في مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا من التقدم - لكن واحدًا من هؤلاء الثلاثة جاء ضد باريس سان جيرمان في 2018-19 ، أمام مانشستر يونايتد حيث تفوق عليهم في دور الـ16.

5- أصبح باريس سان جيرمان أول فريق يهزم بايرن ميونيخ بقيادة هانسي فليك في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا. لم يفشل الفريق الألماني في الفوز بمباراتي الذهاب والإياب في المسابقة منذ موسم 2018-2019 ، حيث فعل ذلك ضد ليفربول في دور الـ16 تحت قيادة نيكو كوفاتش.

6- بعد خسارة أول مباراة خروج المغلوب له كمدرب في دوري أبطال أوروبا - في هزيمة 3-4 في مجموع المباراتين أمام يوفنتوس في دور الستة عشر في 2017-18 - يسعى مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو الآن للفوز بخامس مباراة على التوالي في مباراة خروج المغلوب.

7- سجل كيليان مبابي ثمانية أهداف في ثماني مباريات مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويمكن أن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من الأهداف للاعب فرنسي في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا ديفيد تريزيجيه في 2001-02 ووسام بن يدر في. 2017-18 (كلاهما لديهم ثمانية أهداف).

8- غاب روبرت ليفاندوفسكي خلال مسيرته عن ثلاث مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا. وفي كل مرة، لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لبايرن ميونيخ: حدثت هذه التكرارات الثلاثة في الربع الأول (2013-14 ، 2016-17 ثم 2020-21).

9- يتطلع كيليان مبابي إلى التسجيل في أربع مباريات خروج المغلوب متتالية في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فعل ذلك سابقًا في أول أربع مباريات له مع موناكو في عام 2017. سيكون أول لاعب يسجل في أربع مباريات خروج المغلوب متتالية لباريس سان جيرمان في المسابقة.

10- عادة، لا يقهر بايرن: لم يخسر ميونيخ بعيدًا عن أرضه في دوري أبطال أوروبا في 17 مباراة (14 فوزًا و 3 تعادلات). لكن آخر هزيمتهم ... كانت في حديقة الأمراء (3-0) ، خلال موسم 2017-18. في ذلك المساء، سجل نيمار.