شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت حرس الحدود في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فى التاسعة والنصف مساء اليوم- الأربعاء- الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة أمام حرس الحدود فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر المؤجلة بينهما من 20 فبراير الماضى.

ويرفع المارد الأبيض شعار لا بديل عن الفوز خلال بطولة كأس مصر بما فيها مواجهة اليوم من أجل المنافسة على اللقب أملا فى مصالحة جماهيره بعد خروج الفريق المبكر من بطولة دورى الأبطال.

واستقر المدرب الفرنسى على منح فرصة للاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات منذ توليه المسؤولية حتى يتسنى لهم إثبات جدارتهم بالاستمرار داخل القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة وعلى رأسهم حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف «روقة» وغيرهم، لكن فى نفس الوقت سيدفع المدير الفنى بعدد من العناصر الأساسية حتى لا يتأثر أداء الفريق وخوفا من مفاجآت المنافس التى تحدث فى المباريات الإقصائية مثلما حدث مع الأبيض فى الموسم الماضى عندما ودع نفس البطولة على يد طلائع الجيش عندما خسر بنتيجة 1-3.

وينتظر أن يخوض الأبيض مواجهة اليوم بتشكيل يضم محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وإسلام جابر وحازم إمام ومحمد أشرف «روقة» وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقى وسيف الجزيرى.

وفى المقابل رفع محمد حليم، المدير الفنى لحرس الحدود، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة اليوم، وأكد أنه سيلعب من أجل الفوز مع الوضع فى الاعتبار خبرات لاعبى الزمالك، لافتا إلى أن الفريق استعد بشكل خاص للاستمرار فى البطولة على حساب الأبيض.