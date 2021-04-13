شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ستخطف الأنظار في موقعة سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيستأنف باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ القتال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الثلاثاء. ويدخل أثرياء العاصمة باريس هذه المواجهة بعد فوز مُهم 3-2 على حساب بايرن ميونيخ الألماني في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي.

في إعادة مباراة نهائي الموسم الماضي، بذل كلا الفريقين كل ما في وسعهما في مباراة الذهاب التي شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين. تقدم باريس سان جيرمان بهدفين في أول 30 دقيقة، واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تعادل بايرن ميونيخ، قبل أن يستعيد باريس سان جيرمان الانتصار. على الرغم من أن بايرن ميونيخ كان الفريق الأفضل وخلق عددًا كبيرًا من الفرص، إلا أنهم دفعوا ثمن إضاعتهم للفرص.

على الرغم من الخسارة في ميونيخ، لا يزال بإمكان حامل اللقب قلب النتيجة، في ظل إمكانيات الفريق الرائعة التي يتمتع بها، قد يكون هناك مشهد مثير آخر في ملعب حديقة الأمراء. في هذا التقرير، دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يجب الانتباه إليهم عندما يستضيف باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

5- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

يُعد كيميتش واحدًا من أكثر اللاعبين تنوعًا في العالم، وهو أمر واضح في كيفية تعامله مع المراكز الذي يُشارك بها، فهو كان أحد الأسباب الرئيسية لخسارة باريس سان جيرمان معركة خط الوسط في مباراة الذهاب.

فهو يعد من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق البافاري وسببًا رئيسيًا في فوز الفريق بالعديد من الألقاب في الموسم الماضي. إذا كان حامل اللقب سيتأهل إلى نصف النهائي، فيجب على لاعب لايبزيج السابق أن يلعب دورًا رئيسيًا.

2- نيمار (باريس سان جيرمان)

انضم نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان لمساعدتهم على الفوز بدوري أبطال أوروبا. لكن إصاباته كانت تعني أن الباريسيين لم يشاهدوا أفضل ما في النجم الدولي البرازيلي.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن مباراة دور الستة عشر أمام فريقه السابق برشلونة لكنه تعافى في الوقت المناسب لمواجهة بايرن ميونيخ.

يكمن تألق نيمار في قدرته على صنع الأهداف بكفاءة تقريبًا كما يسجلها. على الرغم من عدم تسجيله في مباراة الذهاب، إلا أن نجم سانتوس السابق تألق وقام بصناعة تمريرتين حاسمتين إلى زملائه خلال المباراة.

مع احتياج بايرن ميونيخ إلى هدفين على الأقل، فمن المؤكد أنهم سيتقدمون إلى الأمام. يمكن أن يمنح ذلك نيمار المساحة الكافية للتسجيل أو صناعة أهداف أخرى.

3- إريك تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ)

مع استبعاد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، تقع مسؤولية قيادة خط هجوم الفريق على إريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان السابق.

تأقلم الكاميرون الدولي بشكل جيد مع دوره الجديد. في حين أنه قد يكون من المستحيل ملء فراغ ليفاندوفسكي بشكل فعال، فقد لعب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا دوره.

سجل تشوبو موتينج في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك هدف ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

إمكانياته البدنية والجسمانية تجعله يشكل تهديدًا في ألعاب الهواء، ويمكنه الاستفادة من غياب قائد فريق باريس سان جيرمان ماركينيوس الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية عقب تسجيله هدف فريقه الثاني.

4- ليروي ساني (بايرن ميونخ)

كان ليروي ساني أحد ألمع اللاعبين في هجوم بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، حيث وضع دفاع باريس سان جيرمان في ورطة كبيرة من خلال الجري المباشر والمراوغة.

مع تهميش سيرج جنابري بسبب كوفيد -19 وعانى كينجسلي كومان من مشكلة في الركبة في نهاية الأسبوع، تقع مسؤولية أكبر على ساني لتقديم أداء في المستوى الأمثل لبايرن ميونيخ.

بالنظر إلى براعة ساني، فإن باريس سان جيرمان سيبلي بلاءً حسناً في مراقبة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق عن كثب.

5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

تألق كبير يعيشه النجم الدولي الفائز بلقب كأس العالم 2018 رفقة منتخب الديوك الفرنسية، وضع مبابي برشلونة في ورطة بتسجيله أربعة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب في الجولة الماضية. وأتبع ذلك بثنائية ضد بايرن ميونيخ في ألمانيا.

استغل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وتيرة اللاعب الشاب لتحقيق تأثير مدمر في جميع مباريات خروج المغلوب الثلاث في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. قد يكون هذا هو الحال مرة أخرى يوم الثلاثاء، حيث من المرجح أن يسعى بايرن ميونيخ إلى بداية سريعة للمباراة.

يُنظر إلى كيليان مبابي على أنه النجم القادم للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب، وكرر هانز ديتر فليك، مدرب بايرن ميونيخ، هذا الإيمان في تعليقاته قبل المباراة.

باريس سان جيرمان على مسافة قريبة من دور النصف النهائي، ويمكن أن يلعب كيليان مبابي دورًا رئيسيًا في تحقيق ذلك.