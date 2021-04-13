روبرتسون: علينا تقديم افضل ما لدينا حال اردنا قلب النتيجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

اكد اندي ​روبرتسون​ ظهير فريق ليفربول الانكليزي، ان على الفريق تقديم افضل ما لديه في حال اراد قلب النتيجة امام ​ريال مدريد​، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وخسر ليفربول لقاء الذهاب امام ريال مدريد بنتيجة 1-3 في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ويتحتم عليه الفوز 2-0 في حال اراد التأهل.

وقال روبرتسون:" ما زلنا في المسابقة، نؤمن بقدرتنا على تقديم أداء أفضل، وهو ما يمنحنا فرصة للقتال، علينا ان نضع الضغط على فريق خبير ونرى كيف يمكنه التعامل مع ذلك".

وعن اهمية الفوز على استون فيلا قبل موقعة الريال، اضاف اندي:" مبارياتنا في الانفيلد لم تكن جيدة منذ البوكسينغ داي، فقدنا النقاط وتعرضنا للهزائم، الفوز الأول في العام الجديد يحدث فرقا دائما، ويحمل الكثير من الثقة، ولا شيء لنخسره".

وشدد روبرتسون على أهمية أن يتمتع فريقه بالصلابة الدفاعية:" يملكون لاعبين من الطراز الرفيع في خط الهجوم، وخاصة بنزيما الذي يعد من الأفضل في العالم، علينا إبقائهم خارج الأجواء".