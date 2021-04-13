بايرن ميونيخ يحدد بديل فليك حال رحيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

حدد نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني البديل المناسب لقيادة الفريق الأول حال رحيل هاينز ​فليك​ عن منصبه نهاية الموسم الحالي.



وهناك خلاف وأزمة داخل بايرن ميونيخ بين فليك والمدير الرياضي، حسن صالح حميديتش بسبب قرار الإدارة برحيل المدافع جيروم بواتينغ مجانًا في تموز المقبل.

وبالتالي، خرجت بعض التقارير التي تفيد بإمكانية رحيل فليك عن البايرن وربما يكون الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان سببًا قويًا في ذلك.

وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فقد وضع النادي البافاري عينه على مدرب ​لايبزيغ​ الحالي، جوليان ​ناغليسمان​ كبديل إذا رحل فليك عن "أليانز أرينا"، براتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو.

وأفادت أن البايرن قد بدأ بعض الخطوات للتفاوض مع ناغليسمان لقيادة الفريق الألماني الموسم المقبل.