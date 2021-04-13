الكشف عن عقوبة امام عاشور لاعب الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبة إمام عاشور لاعب ​الزمالك​، بعدما انتشر فيديو له، وهو يسب عددا من رموز النادي الأهلي الغريم التقليدي، بعد مواجهة القطبين في نهائي دوري مواليد 99.



وقررت لجنة الانضباط، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك، 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف الخماسي أحمد عيد وسيف جعفر ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد وعمر ياسر لمدة 8 مباريات مع تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

يذكر أن اتحاد الكرة أحال فيديو إمام عاشور ولاعبي الزمالك إلى الانضباط لاتخاذ ما تراه من عقوبات.

وكان فريق الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة (2-1)، واحتفل الفريقان بعدها بالفوز بلقب الدوري بعد تساويهما في النقاط، ليقرر بعدها الاتحاد اللجوء إلى مباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري عن تلقيه طلب من نادي الزمالك باستئناف العقوبات الصادرة، وهو ما يعني إيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف.