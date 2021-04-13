بيليه: لم أحب اسمي وكنت أمازح مارادونا عمن هو الأفضل بيننا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشف أسطورة كرة القدم ​البرازيل​ية ​بيليه​ عن علاقته بالأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو ​مارادونا​، لافتا إلى أنهما كانا يتحدثان عمن هو الأفضل بينهما.



وقال بيليه (80 عاما): "كنا نلتقي في بعض الأحيان، وعلى الرغم من أنه لم تجمعنا علاقة وثيقة إلا أننا كنا نمزح سويا. قال لي مرة، احذر لأنهم يقولون إنني أفضل منك، وأنا أخبرته، من الممكن أن تكون أفضل ولكنني أحرز أهدافا بالقدم اليمنى واليسرى وبالرأس وأنت لا يمكنك، وضحكنا كثيرا. دائما ما كنا نمزح بشأن من كان الأفضل ولكننا جميعا واحد أمام الرب".

وعن اسم بيليه أضاف البرازيلي: "اسمي هو إديسون والجميع كانوا يلقبوني بيليه. لم يعجبني الاسم لأنني كنت محبا ومشجعا للمخترع الأميركي إديسون".