التشكيلة المتوقعة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

سافر فريق ​بايرن ميونيخ​ إلى فرنسا لمواجهة ​باريس سان جيرمان​ في إياب دور ربع النهائي لبطولة ​دوري أبطال أوروبا​، حيث سيحاول العملاق البافاري انتزاع بطاقة التأهل من ملعب حديقة الأمراء.



وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين:

تشكيلة باريس سان جيرمان (4-2-3-1): نافاس. داغبا، بيريرا، كيمبيمبي، ديالو؛ غاي، باريديس؛ دي ماريا، نيمار، دراكسلر؛ مبابي

تشكيلة بايرن ميونيخ (4-2-3-1): نوير. بافارد، بواتينغ، ألابا، دايفيز؛ كيميتش، مارتينيز؛ ساني، مولر، كومان؛ تشوبو موتينغ.