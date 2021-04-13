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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة المتوقعة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021
سافر فريق بايرن ميونيخ إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيحاول العملاق البافاري انتزاع بطاقة التأهل من ملعب حديقة الأمراء.
وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين:
تشكيلة باريس سان جيرمان (4-2-3-1): نافاس. داغبا، بيريرا، كيمبيمبي، ديالو؛ غاي، باريديس؛ دي ماريا، نيمار، دراكسلر؛ مبابي
تشكيلة بايرن ميونيخ (4-2-3-1): نوير. بافارد، بواتينغ، ألابا، دايفيز؛ كيميتش، مارتينيز؛ ساني، مولر، كومان؛ تشوبو موتينغ.