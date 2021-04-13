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التشكيلة المتوقعة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

سافر فريق ​بايرن ميونيخ​ إلى فرنسا لمواجهة ​باريس سان جيرمان​ في إياب دور ربع النهائي لبطولة ​​، حيث سيحاول العملاق البافاري انتزاع بطاقة التأهل من ملعب حديقة الأمراء.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للفريقين:

تشكيلة باريس سان جيرمان (4-2-3-1): نافاس. داغبا، بيريرا، كيمبيمبي، ديالو؛ غاي، باريديس؛ دي ماريا، ، دراكسلر؛ مبابي

تشكيلة بايرن ميونيخ (4-2-3-1): نوير. بافارد، بواتينغ، ألابا، دايفيز؛ كيميتش، مارتينيز؛ ساني، مولر، كومان؛ تشوبو موتينغ.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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