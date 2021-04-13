كلوب: علينا ان نؤمن بامكانية تحقيق الانتفاضة امام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشف يورغن ​كلوب​ مدرب فريق ليفربول الانكليزي، أن على فريقه أن يؤمن بإمكانية تحقيق انتفاضة أمام ​ريال مدريد​ بعد الخسارة 3-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب:" ليس لدينا شيء لنخسره بعد الخسارة 3-1، علينا المحاولة إذا كنا نريد اجتياز هذا الدور".

وأضاف:" النتيجة ليست مهمة، المهم أن نفوز بالمباراة ونلعب بالطريقة التي نعرفها".

وتابع:" الجميع يتحدث عن انتفاضات سابقة وتأثير الجمهور، لكن الآن علينا أن نخلق أجوائنا الخاصة".

وختم:" ستكون مباراة صعبة، علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا بنسبة 100% لكي نحظى بفرصة، أنا متيقن بأننا سنحاول".