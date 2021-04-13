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كلوب: علينا ان نؤمن بامكانية تحقيق الانتفاضة امام ريال مدريد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: علينا ان نؤمن بامكانية تحقيق الانتفاضة امام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشف يورغن ​كلوب​ مدرب فريق الانكليزي، أن على فريقه أن يؤمن بإمكانية تحقيق انتفاضة أمام ​ريال مدريد​ بعد الخسارة 3-1، في ذهاب ربع نهائي .

وقال كلوب:" ليس لدينا شيء لنخسره بعد الخسارة 3-1، علينا المحاولة إذا كنا نريد اجتياز هذا الدور".

وأضاف:" النتيجة ليست مهمة، المهم أن نفوز بالمباراة ونلعب بالطريقة التي نعرفها".

وتابع:" الجميع يتحدث عن انتفاضات سابقة وتأثير الجمهور، لكن الآن علينا أن نخلق أجوائنا الخاصة".

وختم:" ستكون مباراة صعبة، علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا بنسبة 100% لكي نحظى بفرصة، أنا متيقن بأننا سنحاول".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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