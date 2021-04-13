غوندوغان: جيسوس مهاجم من الطراز العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أعرب إيلكاي ​غوندوغان​ عن اعتقاده بأن زميله غابرييل جيسوس يمكن أن يصبح "مهاجمًا عالميًا" وسط الشائعات المستمرة التي تربط إرلينغ هالاند بالانتقال إلى مانشستر سيتي.



وقال غوندوغان: "أشعر أنه لا توجد حدود لغابرييل. لقد قدم أداءً رائعًا بالفعل في السنوات التي قضاها هنا ولا أعرف ما إذا كان مغادرة سيرجيو سيؤثر علينا أو عليه. أنا حقا لا أعرف. ما أعرفه هو أنه يجلب كل شيء ليكون مهاجمًا من الطراز العالمي".

وأضاف: "لقد قدم أداءً رائعًا بالفعل في السنوات التي لعبها هنا، إنه زميل رائع في الفريق، ولا يزال شابًا ولديه الكثير من الإمكانيات للتحسين أيضًا، لكنه يلعب بشكل جيد بالفعل وهو ملتزم بالفريق. أعتقد حقًا أن المستقبل بالنسبة له مشرق للغاية".