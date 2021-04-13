الرجاء البيضاوي يكشف عن مدربه الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشف نادي ​الرجاء البيضاوي المغربي​ عن تعاقده مع المدرب لسعد جردة الشابي.



وكان جردة الذي استقال من المنستيري في الرابع من الشهر الجاري عقب الهزيمة 3-0 أمام الأولمبي الباجي في الدوري التونسي ، قد سافر اليوم الى المغرب للتفاوض حول تفاصيل العقد.

وكان لسعد جردة الشابي درب المنستيري منذ يوليو عام 2019 بعد سنوات قضاها في النمسا، وقاده لإحراز كأس تونس في نسخة العام الماضي على حساب فريق الترجي، وهو أول لقب في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1923.