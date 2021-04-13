شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فريق 99 بالزمالك : عقوبات لجنة الانضباط هدفها الأول تدمير امام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر محمد مصطفي " ممس " المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 99 عن استياءه الشديد من عقوبات لجنة الانضباط ضد امام عاشور واحمد عيد ولاعبي فريق الزمالك التي صدرت اليوم.

وقال ممس ان إيقاف امام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك 12 مباراة، لكل منهما، وإيقاف 7 لاعبين من فريق 99 بنادي الزمالك لمدة 8 مباريات لكل منهم، امر مبالغ فيه ، والغرض منه هو النيل من امام عاشور وتدميره.

وقال ممس في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ان إدارة النادي تقدمت بتظلم واحتجاج ضد القرارات، خاصة ان اتحاد الكرة يجامل الزمالك " وفقا لتصريحاته " بتعديل اللائحة بعد بداية المسابقة، وهو امر غير مقبول، مؤكدا ان الزمالك متمسك بعدم خوض المباراة الفاصلة علي لقب الدوري والمحدد لها 20 ابريل الجارى.

من جانبه يرى محمد بيومي خبير اللوائح، أن هناك 4 حلول فقط للخروج من أزمة دوري الجمهورية مواليد 99 بعد تساوي الأهلي والزمالك في النقاط، وقال محمد بيومي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: اتحاد الكرة قرر إقامة المسابقة من دور واحد وكنت هناك لائحة على أساس أن المسابقة من دورين، وبالتالي مع تعديل المسابقة كان يجب تعديل اللائحة، ولكن هذا لم يحدث وأقيمت المسابقة بدون لوائح.

أضاف: اللائحة تحاول تجنب إقامة لقاء فاصل، لا توجد مسابقة بدون لائحة هذا غير موجود، ولكن للأسف بعد تعديل المسابقة لم توضع لائحة، في حالة التعادل في النقاط، يتم اللجوء لفارق الأهداف، وكذلك المواجهات المباشرة، وكان هناك البطاقات الصفراء والحمراء في وقت سابق يتم الاحتكام إليها.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك فتح باب التحقيق مع لاعبى فريق الشباب مواليد 99 وإمام عاشور لاعب الفريق الأول بسبب مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى عقب مباراة الزمالك والأهلى الأخيرة ببطولة الجمهورية مواليد 1999، والتى وجه فيها لاعبو الزمالك وإمام عاشور سبابا إلى النادى الأهلى وبعض الشخصيات الأهلاوية فى مقدمتها حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق.