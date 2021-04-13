شكرا لقرائتكم خبر عن "المباراة الفاصلة" سر قرار اتحاد الكرة بـ"إيقاف عقوبات" إمام عاشور وزملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق اتحاد الكرة على التظلم الذى تقدم به نادى الزمالك، ضد عقوبات لاعبى فريق 99 وعلى رأسهم إمام عاشور، حتى يستطيع هؤلاء اللاعبون المشاركة فى المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك يوم 20 ابريل الجارى لتحديد بطل مسابقة 99.

وتلقى اتحاد الكرة، تظلما من نادى الزمالك على القرارات التى تم اتخاذها ضد لاعبيه بعد أحداث مباراة قمة الشباب مواليد 99، وقرر اتحاد الكرة ايقاف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.