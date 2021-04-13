شكرا لقرائتكم خبر عن "المباراة الفاصلة" سر قرار اتحاد الكرة بـ"إيقاف عقوبات" إمام عاشور وزملائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وافق اتحاد الكرة على التظلم الذى تقدم به نادى الزمالك، ضد عقوبات لاعبى فريق 99 وعلى رأسهم إمام عاشور، حتى يستطيع هؤلاء اللاعبون المشاركة فى المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك يوم 20 ابريل الجارى لتحديد بطل مسابقة 99.
وتلقى اتحاد الكرة، تظلما من نادى الزمالك على القرارات التى تم اتخاذها ضد لاعبيه بعد أحداث مباراة قمة الشباب مواليد 99، وقرر اتحاد الكرة ايقاف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999، وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.
من جانبه أكد عمر الدرديرى رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت عدم المشاركة فى المباراة الفاصلة التى أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل بين الزمالك والأهلي لتحديد البطل.
وشدد الدرديرى على أن إدارة النادى طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التى أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.
وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك "إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم حال عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى".
واختتم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادى الزمالك، مشددا على أن النادى يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.