شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: فرصتي الضائعة أمام الجزائر "جابتلي شغل كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفرصة التي أهدرها أمام الجزائر في تصفيات كاس العالم مطلع الألفية الجديدة كانت السبب في شهرته قائلا: "بالتأكيد مكنش قصدي أضيعها ولحد دلوقتي حينما اشاهدها أتعجب على طريقة اهدارها، بس بالمناسبة جابتلي شغل كتير الفرصة دي وكانت السبب في شهرتي بشكل أكبر".

وتابع عمارة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "قصة ولعبة" مع الإعلامي سيف زاهر، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الثلاثاء، أنه تم تصعيده من المنتخب الأولمبي إلى المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني السابق للفراعنة كرول، مع كوكبة من النجوم أبرزهم حازم إمام".

واضاف نجم الأهلي السابق أن حسام حسن كان أفضل مهاجم لعب بجواره في الأهلي والمنتخب قائلا: "حسام مش مجرد مهاجمده ايقونة الهجوم، لم أستمتع بالعرضيات لأي مهاجم مثلما استمتعت بثنائتي مع العميد، كان لديه القدرة على احياء الفرص الميتة".

وأكمل عمارة: "مانويل جوزيه افتعل أزمة حتى يطردني من الأهلي رغم أنه صاحب فكرة عودتي من ألمانيا، اتهمني بالنوم في محاضرة قبل لقاء إفريقي للأهلي في الجزائر أو تونس، وجوزيه صاحب شائعة عدم تركيزي، ولو المدرب عايز يمشى لاعب هيعمله مائة مشكلة".