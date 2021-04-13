شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. محمد موسى أول لاعب مصرى يسجل فى شباك ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد موسى لاعب الزمالك ، هو أول لاعب مصرى ينال شرف هز شباك نادى ريال مدريد الاسبانى، وذلك فى عام 1961 خلال أول زيارة لبطل إسبانيا لمصر، حيث نجح اللاعب محمد موسى فى تسجيل هدف الزمالك الوحيد في خسارته أمام الملكي برباعية خلال مباراة ودية.

كما نجح إبراهيم حسن نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى تكرار الانجاز بهدف شهير في مرمى ريال مدريد خلال فترة احترافه بنيوشاتل السويسري عام 1991 خلال مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الأوروبي، كما سجل ابراهيم حسن هدفا عكسيا فى شباك فريقه فى نفس المباراة.

ونال محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أيضا نفس الشرف، حيث هز شباك الريال في مباراة ودية جمعت الريال هامبورج الألماني في عام 2008 بدولة الامارات.

وأخيرا نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى فى هز الشباك المدريدية من جديد، فى مباراة فريقه الأخيرة مع الميرنجى فى دورى أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز الريال 3-1.