شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. أحمد الشيخ : أرز معمر و حمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد الشيخ نجم النادى الأهلى السابق و بيراميدز الحالى ، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى أول أيام شهر رمضان ، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "أرز معمر و حمام ".

وقال الشيخ إنه سيتناول الإفطار اليوم عند حماته بصحبة زوجته.

ويحرص الشيخ فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

وانضم الشيخ إلى صفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، فى انتقالات يناير الماضية

وكان أحمد الشيخ قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك قبل أن يُعلن الأخير فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة لتتجه بوصلة اللاعب نحو بيراميدز ويتم حسم الصفقة .