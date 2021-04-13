الامارات | سان جرمان يتلقى ضربة موجعة قبل المواجهة الحاسمة أمام البايرن

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يتلقى ضربة موجعة قبل المواجهة الحاسمة أمام البايرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق باريس سان جرمان ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونيخ الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق، 12 يوما عن الملاعب بعد اصابة عضلية بفخذه الأيمن، بحسب ما أعلن اليوم فريقه الذي يخوض إياب ربع نهائي دوري الأطال أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب. وقال حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم "سيعود إلى التمارين بعد 12 يوما بحسب تطوّر" الاصابة.

وسيغيب "ماركي" (26 عاما) عن إياب ربع نهائي دوري الابطال، بعد تسجيله هدفا خلال الفوز اللافت ذهابا خارج ارضه 3-2، قبل خروجه مصابا. وخلال هذه الفترة، سيغيب البرازيلي عن مواجهة سانت اتيان في الدوري إلى ربع نهائي كأس فرنسا ضد أنجيه. ويُعد ماركينيوس من الأركان الرئيسة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الباحث عن تحقيق ثلاثة لافتة هذا الموسم.

وبحال تأهل سان جرمان إلى نصف النهائي، قد يعود ماركينيوس للمشاركة ذهابا في نهاية أبريل الجاري. ويتأثر سان جرمان أيضا باصابة لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي والظهيرين لايفين كورزاوا والإسباني خوان برنات.

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