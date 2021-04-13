شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخاطب الزمالك لتجديد إعارة «سيسيه».. ويبدأ مفاوضات التجديد مع «أوكوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على خوض مفاوضات مع نظرائهم فى نادى الزمالك، من أجل استطلاع رأيهم فى ضم رزاق سيسيه، نجم الفريق المعار من صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءً على طلب من حسام حسن، المدير الفنى للفريق، الذى تمسك بضرورة استمرار اللاعب مع الفريق لفترة أخرى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالاستمرار مع الاتحاد السكندرى فى حال رفض الزمالك عودته مرة أخرى، خاصة فى ظل العلاقة القوية التى تربطه بمحمد مصيلحى رئيس النادى وكذلك حسام حسن المدير الفنى.

وفى السياق نفسه، دخل مسؤولو النادى فى مفاوضات مع إيمانويل أوكوى، مهاجم الفريق، لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وظهر خلالها اللاعب بمستوى متميز، كما شارك مع كل المدربين الذين تولوا تدريب الاتحاد السكندرى خلال الفترة الماضية بداية من طلعت يوسف، وحتى الجهاز الفنى الحالى الذى طلب من مجلس الإدارة التجديد للمهاجم الأوغندى بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة العميد.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى على مشاركة مدافع الفريق السورى عمر الميدانى أمام وادى دجلة المقرر لها، الخميس المقبل، فى ثمن نهائى كأس مصر، وذلك بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق منذ ما يقرب من 3 أشهر، حيث تعرض للإصابة بنزلة برد والتهاب رئوى، اضطر العميد على إثره لاستبعاده، وعاد اللاعب لصفوف الفريق خلال الأيام الماضية بعد استدعائه للمشاركة الدولية مع منتخب سوريا، حيث كان من المقرر أن يعود للفريق بعد انتهاء الأجندة الدولية بداية إبريل الجارى، لكنه تأخر عن العودة، ما حرمه من المشاركة مع الفريق فى مباراة المقاولون الأخيرة.