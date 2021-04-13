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موندو ديبورتيفو تنفى ضغط ميسى على نيمار للعودة لبرشلونة

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، في تقرير لها، عن حقيقة ضغط ليونيل ، نجم ، على زميله السابق نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة، وذلك بعدما زعمت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قبل يومين، أن برشلونة وميسي يضغطان على نيمار لرفض تجديد عقده مع سان جيرمان والعودة إلى النادي الكتالوني.
ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، قالت مصادر قريبة من ميسي إن هذه الأنباء غير صحيحة، لأن قائد برشلونة لم يقرر مستقبله بعد، سواء بالاستمرار مع البلوجرانا أو الرحيل، وأضافت المصادر أن ميسي لن يضغط على أي شخص للذهاب إلى النادي الذي ينتهي عقده معه.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة نيمار أن اللاعب يشعر بالراحة في سان جيرمان، وأنه ربما وافق على شروط التجديد مع النادي الفرنسي، لكن أيضا حلمه الكبير أن يعود إلى كامب نو ويلعب مع ميسي.
وأضافت أن نيمار ينتظر تحليل أحداث الموسم الحالي، مثل تجديد كيليان مبابي وميسي، وموقف الفريق في .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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