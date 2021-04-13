شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يقترب من ضم مهاجم ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة من أجل ضم اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة فوتبل24 البلجيكية فإن ماندزوكيتش يشعر بالإرتياح للعرض السعودي وأن المفاوضات تسير بالشكل بنجاح حيث لم يتبقى سوا توقيع العقود.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن المهاجم صاحب ال34 فضل التعاقد مع الهلال عن عروض أخرى أوروبية في مقدمتها أندرلخت وكلوب بورج بسبب الجانب المادي.

ويعد ماريو ماندزوكيتش من أبرز مهاجمي المنتخب الكرواتي في التاريخ وسبق له المشاركة مع كبار الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وله تجربة عربية مع الدحيل القطري.