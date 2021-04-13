شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 «رمضانات» في تاريخ الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتهر عدد من نجوم الكرة المصرية بلقب «رمضان» سواء كانه اسمه الأول أو لقبه، وظل وثيقة التعارف الأساسية بينه وبين الجماهير والإعلام خلال الحقبة الزمنية التي تواجد بها.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هؤلاء النجوم خلال فترات زمنية مختلفة.

رمضان السيد

يعد رمضان السيد واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة السبعينيات وتوقفت مسيرته الكروية بسب الإصابة ويعمل حالياً كمدير فني لفريق بلدية المحلة بدوري الدرجة الثانية.

محمد رمضان

يعتبر محمد رمضان من الأكثر الأسماء الرمضانية تأثيراً في أذهان مشجعي الكرة المصرية وخاصة النادي الأهلي حيث تمكن من تقديم أداء رائع وتسجيل أهداف حاسمه ساهمت في تتويج المارد الأحمر ب5 ألقاب في بداية حقبة التسعينيات.

رمضان صبحي

يواصل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، مسيرة النجوم الرمضانية في الملاعب المصرية، ويمتلك التعليق الأشهر في هذه الجزئية بعد أن وصف المعلق مدحت شلبي أداءه بمقولة «رمضان جانا».

ورغم انه لم يتجاوز ال25 من العمر إلا أنه تمكن من حصد 9 ألقاب رفقة النادي الأهلي بالإضافة إلى المشاركة مع الفراعنة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 والاحتراف لفترة قصيرة في الدوري الإنجليزي.

اسلام رمضان

توقع الكثير من محللي الكرة المصرية أن يكون اسلام رمضان، لاعب حرس الحدود والمنتخب الأوليمبي السابق، وريث الجبهة اليسري لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية رائعة.

مسيرة رمضان لم تسير كما توقع الكثيرين ليرحل بعد ذلك إلى الانتاج الحربي ثم الرجاء المطروحي والأوليمبي.

محمد رمضان

ظهر اسم محمد رمضان، لاعب فريق بتروجيت، في السنوات الأخيرة بعد انتقاله إلى فريق الزمالك لكنه لم يقدم الأداء المنتظر لتقرر إدارة الأبيض الإستغناء عنه ليرحل إلى صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة.