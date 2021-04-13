شكرا لقرائتكم خبر عن «بيراميدز» يسعى لاستعادة الثقة أمام «المقاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً اليوم «الأربعاء» حيث يستضيف مصر المقاصة عند التاسعة والنصف مساء فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 لبطولة الدورى الممتاز، ويأمل الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى للفريق، فى استعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة التى منى بها الفريق أمام الرجاء المغربى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات بطولة الكونفيدرالية.

حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 25 نقطة ومازال يتبقى له العديد من المباريات المؤجلة، وحرص الجهاز الفنى للفريق على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين.

وعلى الجانب الآخر، يأمل محمد عبدالعظيم «عظيمة»، المدير الفنى للمقاصة، فى حصد الثلاث نقاط، خاصة أنه يمتلك نفس رصيد بيراميدز 25 نقطة، وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين عن ضرورة استغلال حالة التوهان التى يظهر عليها لاعبو بيراميدز خلال الفترة الماضية.