شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وأبو ريدة رئيسًا للمئوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد اليوم عدة قرارات أهمها :

⁃ تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

⁃ توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، وتكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل.

⁃ اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.

⁃ الموافقة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل.

⁃ الموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين.

⁃ مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.

⁃ التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الأسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.

⁃ اعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية.