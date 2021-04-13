شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب إستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وأبو ريدة رئيسًا للمئوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد اليوم عدة قرارات أهمها :
⁃ تشكيل اللجنة المنظمة للاحتفال بمئوية الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والموافقة على الخطة الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.
⁃ توجيه الشكر إلى جميع اللجان بالاتحاد وإعادة تشكيلها، باستثناء لجنة الاستئناف المشكلة بقرار من الجمعية العمومية، وتكليف لجنة الحكام الحالية بتسيير الأعمال حتى إعادة التشكيل.
⁃ اعتماد بقية جدول مسابقة الدوري الممتاز المقدم من إدارة المسابقات والذي يتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية بنهاية سبتمبر المقبل، مع اعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.
⁃ الموافقة على التعاقد مع البروفيسور البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للاتحاد اعتبارا من أول مايو المقبل.
⁃ الموافقة على برامج اعداد منتخبات الصالات والشاطئية والناشئين.
⁃ مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة نهائي بطولة أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية للسيدات.
⁃ التنسيق مع الاتحاد العربي بشأن استضافة القاهرة للبطولة العربية لكرة الصالات المقرر اقامتها خلال الفترة من 20:30 مايو المقبل، واستضافة مدينتي الإسماعيلية والسويس لبطولة الشباب مواليد 2003 المقرر اقامتها في الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، واستضافة الأسكندرية لبطولة السيدات في أغسطس المقبل.
⁃ اعتماد نتيجة المحكمات الجدد المقدمة من لجنة الحكام الرئيسية.
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