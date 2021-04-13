شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى «اليونايتد» لاستمرار «كافانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، إنه يتمنى استمرار إدينسون كافانى مع النادى فى الموسم المقبل، بعد أن قاد هدف مهاجم الأوروجواى يونايتد للفوز (3-1) خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويستعد كافانى (34 عاما)، الذى انضم إلى يونايتد من باريس سان جيرمان، لمواصلة مسيرته فى أمريكا الجنوبية بعد فشله فى التأقلم فى إنجلترا. وفقًا لتقارير صحفية، لكن قدراته تبقى واضحة. وأكد سولشاير أن يونايتد يبذل قصارى جهده من أجل محاولة الإبقاء على كافانى.

وقال سولشاير، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «عقدنا اجتماعات صادقة. لا توجد أسرار، نحن نريد الإبقاء عليه».

وأوضح أن الظروف غير الطبيعية التى تسببت فيها جائحة كوفيد-19 كانت صعبة على كافانى الذى لم يستطع أن يأتى بأسرته إلى مانشستر.

وأضاف المدرب النرويجى: «إنه يفكر مليا حول ما يريده، وأنا أتفهم ذلك. يعرف ما أريده، أرغب أن يكون موجودا هنا فى استاد أولد ترافورد يسجل هدفا بضربة رأس طائرة، لا يوجد أفضل من هذا الشعور. ولذلك لننتظر ونرى ما سيحدث».

إدينسون كافاني - صورة أرشيفية

وتابع: «يعرف شعورى جيدا، وأنا أعرف شعوره. لم يحسم أمره بعد وأنا أعرف أنه كان عاما صعبا على الجميع، لكن بالنسبة للاعب جديد لا يتحدث الإنجليزية ولا يشعر بالثقافة الإنجليزية من أجل التحدث إلى الناس وعدم وجود أصدقائه حوله، كل هذا يدور فى ذهنك إذا كان هذا ما تريده».

وأتم: «إذا قرر الاكتفاء بهذا الموسم فقط، فسنكون فى غاية الحظ لوجوده هنا».

فى نفس السياق، قال سولشاير إن فريقه، الذى قلص الفارق الذى يفصله عن جاره مانشستر سيتى، المنفرد بصدارة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، إلى 11 نقطة بعد الفوز، أمس الأول الأحد، على توتنهام هوتسبير، لا يزال يحتاج لمعجزة للحاق بفريق المدرب بيب جوارديولا.

وقال المدرب النرويجى: «نظريا هذا غير مستحيل. لكنه يحتاج للكثير. يحتاج هذا إلى معجزة. لكن أحيانا المعجزات تحدث».

وأنهى يونايتد الموسم الماضى فى المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن البطل ليفربول وبفارق 15 نقطة عن سيتى صاحب المركز الثانى.

وأضاف سولشاير: «كل ما علينا هو العمل من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحقيق الانتصارات اللازمة لضمان مركز أفضل من الموسم الماضى».

وأردف قائلًا: «على الأقل نريد الاقتراب (من صاحب الصدارة) قدر المستطاع».