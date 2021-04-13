شكرا لقرائتكم خبر عن «توتنهام» يرفض العنصرية ضد «سون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان توتنهام هوتسبير الإساءات العنصرية التى وجهت لمهاجم كوريا الجنوبية، سون هيونج مين، على وسائل التواصل، بعد استهدافه عقب الهزيمة 1-3 أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسقط سون أرضًا وهو يمسك بوجهه بعد أن اصطدمت به يد سكوت ماكتوميناى دون قصد، فى بداية لعبة أسفرت عن هدف سجله إدينسون كافانى، لكنه أُلغى فى قرار مثير للجدل عقب مراجعة الفيديو.

ومنح سون التقدم لتوتنهام بعد فترة وجيزة من الهدف الملغى، لكن المان يونايتد رد عن طريق فريد وكافانى وميسون جرينوود.

وقال توتنهام، فى حسابه على تويتر: «جولة جديدة من المباريات والمزيد من الإساءات العنصرية المقيتة ضد أحد لاعبينا».

ونوه: «تم إبلاغ منصات التواصل الاجتماعى بذلك مرة أخرى، وستجرى الآن مراجعة شاملة بجانب رابطة الدورى الممتاز لتحديد الإجراء الأكثر فاعلية فى المستقبل».

وكان ديفنسون سانشيز، زميل سون، هدفًا لإساءات عنصرية على الإنترنت أيضًا، بينما تعرض العديد من لاعبى الدورى الإنجليزى الممتاز لإهانات عنصرية ومن بينهم ثلاثى مانشستر يونايتد أنطونى مارسيال وأكسل توانزيبى وماركوس راشفورد، ومدافع تشيلسى ريس جيمس.

وقال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، الأسبوع الماضى، إن النادى يرغب فى ترك أثر فى الصراع ضد الإساءات العنصرية عبر الإنترنت، وربما ينضم لأندية أخرى فى مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعى.