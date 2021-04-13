شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول» يسعى للتعاقد مع «بيدرى» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى ليفربول الإنجليزى للتعاقد مع بيدرى، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن كلوب يريد ضم بيدرى، نجم برشلونة الشاب، الذى قدم مستويات مذهلة فى عامه الأول داخل الفريق الكتالونى. وأضافت أن كلوب، المدير الفنى للريدز، مهتم باستقدام بيدرى صاحب الـ18 عامًا، والذى ظهر بشكل طيب مع برشلونة خلال 44 مباراة.

وأشارت إلى أن بيدرى الذى انضم لبرشلونة فى صيف 2019 مقابل 5 ملايين يورو، وظل موسمًا على سبيل الإعارة فى لاس بالماس، وانضم مطلع الموسم الحالى للبارسا، يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده بقيمة 400 مليون يورو.

بيدرى

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا رئيس برشلونة، أبدى إعجابه بأداء بيدرى، ولا ينوى السماح برحيله فى الصيف.

وختمت بأنه فى الصيف الماضى، وقبل وصول بيدرى لبرشلونة، قدم بايرن ميونخ عرضًا بقيمة 40 مليون يورو لضمه، لكن البارسا رفض العرض.